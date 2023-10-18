18 октября, 12:21Происшествия
ВСУ уничтожили машины скорой помощи при ракетном ударе по больнице в Алешках
Фото: телеграм-канал "Администрация Алешкинского муниципального округа"
Вооруженные силы Украины в ночь на 18 октября выпустили ракеты по центральной районной больнице и сельской амбулатории, расположенных в Алешкинском районе Херсонской области. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале.
Он сказал, что ракетный удар пришелся по парковке медицинского транспорта, уничтожены восемь машин скорой помощи.
"Медтранспорта для помощи людям в больнице теперь нет", – написал Алексеенко.
Также снаряды разрушили здание сельской амбулатории. Жертв и пострадавших нет, добавил он.
Ранее сообщалось, что обломки беспилотника ВСУ упали на территорию Тимской школы имени Черных в Курской области ночью 18 октября. Со слов губернатора региона Романа Старовойта, никто не пострадал.
Он уточнил, что осколки незначительно посекли фасад и повредили несколько окон. Их временно заклеили, ремонтные работы начнутся в ближайшее время.
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