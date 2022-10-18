Жительница приграничного района Курской области ранена в результате обстрела

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жительница приграничного района Курской области получила легкие ранения в результате обстрела поселка Теткино и села Попово-Лежачи. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

Глава региона уточнил, что женщина получила ранения осколками стекла, они попали ей в лицо. В настоящее время ей оказана необходимая помощь.

По словам Старовойта, снаряды попали в сгоревший дом, а также упали на территории огородов.

"Часть снарядов не разорвалась, саперы их обезвредят. Прошу жителей сообщать о таких находках на телефон 112 и не трогать их руками!" – написал губернатор.

Об обстреле сел Теткино и Попово-Лежачи стало известно накануне. Об этом сообщил Старовойт. По его словам, обстрел населенных пунктов велся со стороны Вооруженных сил Украины.

До этого Старовойт заявил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ была повреждена подстанция в поселке Попово-Лежачи. Тогда губернатор сообщил о 15 зафиксированных попаданиях со стороны Украины.



Два поселка в Курской области обесточены из-за обстрела со стороны Украины – власти

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