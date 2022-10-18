На месте крушения самолета в Ейске работают саперы – власти

Фото: телеграм-канал "Министерство ГО и ЧС КК"

Место крушения военного самолета в Ейске в настоящее время обследуют саперы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ейского района Романа Бублика.

По словам чиновника, это – превентивная мера, необходимая для того, чтобы убедиться в безопасности в районе инцидента. Бублик также отметил, что данная территория еще оцеплена, элементы разбившегося воздушного судна до конца не убраны.

Крушение военного самолета Су-34 произошло в Ейске вечером 17 октября. Воздушное судно упало на жилой девятиэтажный дом на Коммунистической улице. В результате часть дома загорелась

Площадь пожара составляла 2 тысячи квадратных метров, огнем был охвачен подъезд целиком. По предварительным данным, пострадали 45 квартир, обрушены перекрытия с девятого по пятый этаж.

Жильцы многоэтажки были отправлены в пункты временного размещения. В районе полуночи огонь был полностью потушен.

Согласно последним данным, в результате происшествия погибли 13 человек, в том числе трое детей. Пострадали между тем 19 человек. В ходе спасательной операции удалось спасти 68 человек.

По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело. На место были отправлены криминалисты центрального аппарата СК РФ. Кроме того, проверку организовала прокуратура.



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