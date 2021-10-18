Нижегородские врачи достали из уха ребенка два зуба и карамельку

18:32
Фото: instagram.com/lor_voronina
Два зуба и карамельку достали медики из уха ребенка в Нижегородской детской областной больнице. Об этом рассказала в своем Instagram-аккаунте отоларинголог медучреждения Екатерина Воронина.
Врач уточнила, что ребенок поступил в больницу с жалобами на резкую боль в ухе. При осмотре специалисты заметили у него инородное тело белого цвета в слуховом проходе.
"И вроде бы ничего необычного, сколько мы убирали инородных тел из лор-органов – не счесть. Но тут особый случай", – отметила отоларинголог.
Инородным белым телом оказался зуб, но позже врачи увидели еще один предмет.
"И еще один зуб, интимно прилегающий к стенкам слухового прохода и барабанной перепонке. С трудом, конечно, но убрали", – рассказала врач.
Врачей удивило то, что все зубы у мальчика были на месте, а при осмотре пациента на следующие сутки в его ухе была обнаружена карамельная конфета.
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