Московские врачи достали из желудка 11-летней девочки килограммовый ком волос

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

В Москве врачи детской городской клинической больницы имени Башляевой извлекли из желудка 11-летней девочки плотный ком волос весом один килограмм. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Депздрава.

Девочка пожаловалась на усилившиеся за две недели боли в животе, тошноту и снижение аппетита. При проведении гастроскопии врачи обнаружили массивное образование внутри желудка ребенка.

"Пациентка призналась, что имеет привычку обсасывать кончики волос. Врачи незамедлительно начали проведение срочного оперативного вмешательства, в ходе которого в просвете желудка обнаружилось плотное инородное тело больших размеров", – рассказали в пресс-службе.

В результате операции 25-сантиметровый трихобезоар был извлечен.

В Депздраве отметили, что если бы девочка поступила в больницу позже, то у нее могли к тому времени развиться многочисленные осложнения: язвы желудка, кровотечения, панкреатит, желтуха и другие.

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