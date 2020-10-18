Мужчину зарезали в квартире на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело убитого мужчины обнаружили в квартире на юге Москвы. Об этом информирует Агентство "Москва".

По данным ГСУ Следственного комитета по Москве, тело нашли днем 17 октября в доме по улице Чертановская.

"Обнаружено тело мужчины 1970 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений", – рассказали в СК.

Там отметили, что полицейским уже удалось задержать подозреваемого. Это получилось сделать в результате грамотных и слаженных действий сотрудников правопорядка.

"Установлен и задержан подозреваемый 1992 года рождения", – отметили в пресс-службе.

В отношении подозреваемого было открыто уголовное дело по статье "Убийство". Сейчас с задержанным проводят следственные действия.

"По результатам <...> фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", – добавили в СК.

Ранее в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины. Предполагаемым преступником оказался 51-летний мужчина из Перми. На допросе он признал свою вину.