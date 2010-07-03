Спирт в крови сбитого под Кировом мальчика мог появиться из-за бактерий

18:11
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Бактериальные процессы могли стать причиной появления спирта в крови шестилетнего ребенка, погибшего в ДТП в Кировской области. Сделать однозначный вывод об употреблении мальчиком алкоголя нельзя из-за отсутствия дополнительного биоматериала.
"Новообразование этилового алкоголя в изъятой крови в незначительной концентрации возможно в результате естественных бактериальных процессов. Вместе с тем не исключено образование данной концентрации этанола в результате приема пищи", – рассказал ТАСС глава Кировского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Алексей Мальцев.
Он указал, что кровь подвергается процессам изменения ферментов и бактериального воздействия. В результате такого воздействия может возникать "новообразование" алкоголя в крови. "Особенности новообразования алкоголя в крови из трупа зависят от характера микробной флоры и других причин", – подчеркнул эксперт.
Появление спирта в крови происходит естественным образом вне зависимости от внешних факторов. Чаще всего так происходит у детей, беременных женщин и больных сахарным диабетом, поскольку обменные процессы в их организме проходят быстрее.
Напомним, в июле шестилетнего мальчика, ехавшего на велосипеде по проселочной дороге, сбила машина, за рулем которой находился майор полиции. Было возбуждено уголовное дело. Позже в крови сбитого ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Родные мальчика выразили несогласие с результатами экспертизы. Накануне дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета России.
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