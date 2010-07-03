СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре

Фото: СК РФ

Уголовное дело в отношении главы реабилитационного центра "Феникс" в Подмосковье, где умер актер Дмитрий Марьянов, направлено в суд. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

Оксана Богданова обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, и оставлении в опасности. Вину она не признала.

По информации следствия, с 6 по 15 октября 2017 года Марьянов находился в реабилитационном центре "Феникс". 15 октября он не раз жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге бывшим клиентам и консультантам центра. Не менее 10 раз они говорили директору о тяжелом состоянии актера и необходимости его госпитализации, говорится в сообщении СК.

Зная о серьезном заболевании Марьянова, отсутствии медперсонала в центре для оказания помощи и отсутствии у актера средств связи для обращения в больницу, обвиняемая запретила вызывать скорую помощь, чтобы продолжить социальную адаптацию актера в своем центре, отметили в СК.

По информации ведомства, в результате скорую актеру вызвал другой пациент центра.

Актера доставили в больницу, где он скончался. Причиной смерти стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Следствие считает, что жизнь ему можно было сохранить.

Там же добавили, что Богданова просила персонал вводить Марьянову препараты галоперидол и феназепам, приобретенные у неизвестных производителей. Они могут применяться только в медицинском учреждении и строго по назначению лечащего врача. Допрошено более 50 свидетелей, проведено свыше 10 выемок и обысков, 6 экспертиз.

Актер скончался 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет. В крови актера обнаружили галоперидол и феназепам, которые ему ввели незадолго до смерти.