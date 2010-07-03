Следователи назвали причину смерти Дмитрия Марьянова

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Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери, сообщает пресс-служба СК.

По данным эксперта, если бы Марьянова доставили в больницу сразу после его первых жалоб на плохое самочувствие и до развития клинических признаков тяжелого шока, его жизнь можно было бы спасти.

Кроме того, директор центра "Феникс", где умер актер, дала указания персоналу вводить Марьянову внутримышечно препараты "Галоперидол" и "Феназепам", приобретенные у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности, которые могут применяться только в больницах и строго по назначению лечащего врача.

Расследование уголовного дела в отношении главы реабилитационного центра "Феникс" Оксаны Богдановой завершено. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, и оставлении в опасности.

Следствие установило, что актер находился в реабилитационном центре с 6 по 15 октября 2017 года. 15 октября Марьянов неоднократно жаловался другим пациентам и консультантам центра на плохое самочувствие и боль в ноге. Те в свою очередь не менее 10 раз сообщали директору "Феникса" о том, что актер находится в тяжелом состоянии и ему требуется госпитализация.

Таким образом, Богданова понимала опасность ситуации: у Марьянова было серьезное заболевание, а в самом центре не было медицинского персонала для оказания соответствующей помощи. Несмотря на это, обвиняемая помешала госпитализации актера. Она запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра.

Несмотря на запрет, один из пациентов центра все-таки вызвал скорую для Марьянова. Актера доставили в больницу, где была констатирована его смерть.

Сложность расследования заключалась в проведении большого объема следственных действий, анализе медицинских документов, в производстве сложных судебных экспертиз. Несмотря на то, что обвиняемая свою вину не признала, следователи собрали достаточную доказательственную базу.

Допрошено более 50 свидетелей, проведено более 10 выемок и обысков, 6 экспертиз. Материалы переданы в прокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Далее уголовное дело передадут в суд для рассмотрения по существу.

В феврале этого года было возбуждено еще одно уголовное дело в отношении Богдановой по факту смерти Марьянова.

Актер умер на 48-м году жизни в октябре 2017 года. Скорую помощь ему вызвал мужчина, содержавшийся в этом центре. Артиста успели довезти до больницы, там он и умер. В крови актера обнаружили галоперидол и феназепам (сильнодействующие препараты ему ввели незадолго до смерти).

Дмитрий Марьянов играл в театре и в кино. Он известен по таким фильмам и сериалам, как "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город" и многим другим.