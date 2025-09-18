Трех человек задержали в Британии по подозрению в работе на спецслужбы РФ

Фото: 123RF/tupungato

В Великобритании задержали трех человек по подозрению в оказании помощи российским разведслужбам. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

"Мужчина в возрасте 41 года и 35-летняя женщина были задержаны по месту жительства в Грэйсе, Эссекс. Мужчина в возрасте 46 лет был задержан по другому адресу также в Грэйсе", – приводит ТАСС текст сообщения.

Все они были доставлены в отделение полиции в Лондоне.

Ранее сотрудники миграционной службы Монголии задержали российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского. Он рассказал, что прибыл в страну по приглашению местных экологических активистов. Задержание произошло во время обследования заброшенных урановых карьеров в районе Мардай.

Ученый добавил, что ему не было предъявлено никаких обвинений. При этом он подозревает, что поводом могли стать сообщения о его якобы связях с российскими спецслужбами.