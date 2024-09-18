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18 сентября, 12:02

Происшествия

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на Варшавском шоссе

Фото: 123RF/bilanol

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на Варшавском шоссе в районе Южного Бутова, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются. На месте работают оперативные службы города.

Движение в районе ДТП затруднено, в связи с чем автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

Ранее следователи в Москве предъявили обвинение 20-летнему водителю, сбившему на пешеходном переходе двух детей. Гражданина Таджикистана обвиняют в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Сам обвиняемый полностью признал вину в ДТП.

Смертельное ДТП на Планерной улице произошло вечером 16 сентября. Водитель автомобиля каршеринга Toyota наехал на 13-летнего мальчика и 12-летнюю девочку, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате мальчик скончался на месте происшествия, а девочка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. По факту ДТП завели уголовное дело.

По факту ДТП на Планерной улице возбуждено уголовное дело

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