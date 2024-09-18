Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на автобус в Шебекине выросло до 6

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Число пострадавших после атаки украинского дрона на служебный автобус в Шебекине Белгородской области выросло до шести. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в телеграм-канале.

По информации Гладкова, еще две женщины самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ и на станцию скорой помощи. Для прохождения дальнейшего лечения их переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

Об атаке беспилотника ВСУ на автобус стало известно утром 18 сентября. Тогда сообщалось о четырех пострадавших мирных жителях. Троих из них госпитализировали, еще один самостоятельно вызвал скорую помощь.

До этого в результате обстрела Шебекина украинской армией погиб мужчина. Он скончался на месте до приезда медиков. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего.