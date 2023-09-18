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18 сентября, 23:49

Происшествия

ПВО сбила три воздушные цели над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Три воздушные цели были сбиты на подлете к городу Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО – сбиты 3 воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", – сообщил он.

Гладков уточнил, что были повреждены линии электропередачи. Он также отметил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

По словам губернатора, аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий.

Ранее, в ночь на 17 сентября, падение БПЛА зафиксировали на территории города Орел. Глава региона Андрей Клычков уточнил, что дрон упал на нежилой объект в Железнодорожном районе. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

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