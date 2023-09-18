Пожар в Геленджикском лесничестве локализован на площади 12 га

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

К 19:00 пожар в Геленджикском лесничестве в Краснодарском крае удалось локализовать на площади 12 гектаров. Об этом заявили в пресс-службе администрации региона.

К 18:31 вертолеты МЧС завершили свою работу, сбросив 10 обжимов, общий объем которых составил 30 кубических метров.

Ранее сообщалось, что в Геленджике в лесу загорелась трава и кустарники на площади 1 тысячи квадратных метров. Информация о пожаре поступила 18 сентября в 14:00.

Для тушения пожара из аэропорта Краснодара в 15:51 вылетел вертолет Ми-8. В ликвидации пожара задействованы 118 человек и 11 единиц техники.