Подозреваемый в убийстве детей в Рыбинске прятался от полицейских в высокой траве

13:46
Фото: скриншот видео СК РФ
Подозреваемый в убийстве и изнасиловании двух девочек в городе Рыбинске Ярославской области хотел спрятаться от полиции в высокой траве рядом с дачами и гаражами. Об этом РИА Новости сообщила представитель УМВД по региону.
Следственный комитет России ранее опубликовал видео задержания Виталия Молчанова. На кадрах мужчина сидит на земле в наручниках и признается в убийстве. "Когда сотрудники полиции прочесывали эту местность, он пытался спрятаться в высокой траве, но его обнаружили. Убегать он не пытался", – говорится в сообщении стражей порядка.
В Рыбинске 15 сентября были убиты сестры 8 и 13 лет. Их тела мать обнаружила, когда вернулась с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей.
В убийстве двух сестер подозревается сожитель матери девочек. Она переехала к нему с детьми из Омской области после знакомства в Сети. По информации СК, в декабре прошлого года мужчина вышел из тюрьмы. Он ранее отбывал наказание за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
Ранее говорилось, что губернатор пообещал 500 тыс рублей за помощь в поиске убийцы детей из Рыбинска.
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