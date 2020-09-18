Подозреваемый в убийстве детей в Рыбинске прятался от полицейских в высокой траве

Фото: скриншот видео СК РФ

Подозреваемый в убийстве и изнасиловании двух девочек в городе Рыбинске Ярославской области хотел спрятаться от полиции в высокой траве рядом с дачами и гаражами. Об этом РИА Новости сообщила представитель УМВД по региону.

Следственный комитет России ранее опубликовал видео задержания Виталия Молчанова. На кадрах мужчина сидит на земле в наручниках и признается в убийстве. "Когда сотрудники полиции прочесывали эту местность, он пытался спрятаться в высокой траве, но его обнаружили. Убегать он не пытался", – говорится в сообщении стражей порядка.

В Рыбинске 15 сентября были убиты сестры 8 и 13 лет. Их тела мать обнаружила, когда вернулась с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей.

В убийстве двух сестер подозревается сожитель матери девочек. Она переехала к нему с детьми из Омской области после знакомства в Сети. По информации СК, в декабре прошлого года мужчина вышел из тюрьмы. Он ранее отбывал наказание за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.

Ранее говорилось, что губернатор пообещал 500 тыс рублей за помощь в поиске убийцы детей из Рыбинска.