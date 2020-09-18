Дело о нападении Романа Широкова на арбитра передали в МВД

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Расследование уголовного дела о нападении бывшего игрока сборной России по футболу Романа Широкова на арбитра Никиту Данченкова передали в главное управление столичного МВД, сообщает Агентство "Москва".

Адвокат Александр Островский предположил, что Данченкова признают потерпевшим.

"Повышается градус рассмотрения дела. Чем выше орган, производящий дознание, тем серьезнее к нему отношение, выше квалификация дознавателя, и мера наказания тоже в какой-то степени от этого может зависеть", – сказал он.

Представитель арбитра считает, что все это результат внимания прессы.

В августе на московском стадионе академии "Спартака" Широков избил арбитра Никиту Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку. Позднее Широков извинился за этот инцидент.

15 сентября столичные полицейские возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). В результате игроку может грозить штраф до 40 тысяч рублей, 480 часов обязательных работ, год исправительных работ или четыре месяца ареста.