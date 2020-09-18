Актера сериала Netflix задержали по подозрению в изготовлении детской порнографии

11:14
Фото: соцсети
Американский актер Джерри Харрис, известный по роли в сериале "Чирлидеры" на Netflix, стал фигурантом уголовного дела об изготовлении детской порнографии. Об этом сообщают "Дни.ру".
По данным следствия, в 2018 году артист общался с двумя 14-летними мальчиками-близнецами. Харрис просил их присылать видео и фото откровенного содержания.
Кроме того, один из подростков рассказал, что звезда "Чирлидеров" настаивал на интимной близости, а другой заявил о навязчивых непристойных предложениях артиста.
В настоящее время Джерри Харрис находится под арестом в Чикаго. Как заявили правоохранители, он дал признательные показания и раскрыл, что общался и с другими несовершеннолетними. Когда актер предстанет перед судом, ему может грозить от 15 до 30 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что в Госдуме поддержали идею создать реестр педофилов. Зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Оксана Пушкина и детский омбудсмен Анна Кузнецова также отметили, что необходимы дополнительные правоохранительные меры.
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