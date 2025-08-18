В детском лагере Башкирии отравились более 20 детей

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Башкортостан"

В детском лагере "Патриот" республики Башкортостан от отравления пострадали 25 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале.

"Вчера вечером в инфекционный центр Стерлитамака поступили сразу 25 пациентов. Это отдыхающие и вожатые одного из детских лагерей Стерлибашевского района. Из них – 22 ребенка и трое взрослых", – написал Рахматуллин.

На данный момент работа лагеря приостановлена. Пострадавшие госпитализированы в инфекционный стационар, в их числе 13 детей и 3 взрослых. Их состояние – средней степени тяжести. Остальные находятся под наблюдением врачей. Угрозы распространения заболевания нет, заявил региональный Роспотребнадзор.

Причины отравления не уточняются. Проверяются анализы пострадавших, исследуется еда и санитарное состояние лагеря, добавили в ведомстве.

Ранее в США умер мужчина из-за водной плотоядной бактерии. 77-летний яхтсмен из Миссисипи Бэзил Кеннеди поцарапал ногу о лодочный прицеп. Спустя время медики обнаружили в организме мужчины плотоядную бактерию. Врачи сделали Кеннеди две операции, но 21 июля мужчина скончался.