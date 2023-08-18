Очевидцы рассказали о падении БПЛА у "Экспоцентра"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Очевидцы рассказали Москве 24 о падении беспилотника у "Экспоцентра" в Москве. Одна из женщин услышала громкий взрыв, но сперва не поняла, что происходит. В момент ЧП москвичка смотрела сериал в наушниках, но звук с улицы оказался очень громким.

"Просто вспышка, взрыв – бух! Я сначала не поняла, что происходит, подумала, что взорвали нашу башню. Выбежала в окно смотреть, оказалось, что взорвали "Экспоцентр", потому что там шел дым", – уточнила она.

Женщина добавила, что побежала смотреть место происшествия и оказалась там одной из первых, однако охранник не разрешил пройти дальше.

Вторая очевидица сообщила, что огненная вспышка сверкнула, когда она встречала рассвет. Женщина подумала, что объект летит в башню "Город столиц", где она находилась. Через две секунды прогремел взрыв.

"Было очень страшно. Смотрю в окно и вижу облако дыма над "Экспоцентром", – добавила она.

Еще одна москвичка рассказала, что работает в "Москва-Сити". Когда она находилась в башне, услышала громкий взрыв.

Мужчина, оказавшийся рядом с местом происшествия, сообщил, что в этот момент находился дома. Он уже почти уснул, когда услышал громкий взрыв.

"Взрыв был прям громкий, как гром, только умноженный на 5–10. Даже окна задребезжали. Я сразу понял, что произошло, пошел смотреть на балкон. Увидел высокий столб дыма, он довольно быстро кончился. Видел, как куча полицейских, пожарных машин, скорых ехали в эту сторону", – заключил он.

В ночь на 18 августа при попытке пролета на Москву средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Сергей Собянин заявил, что его обломки упали в зоне "Экспоцентра", значимых разрушений зданию они не нанесли.

Позднее сообщалось о временном закрытии воздушного пространства аэропорта Внуково. Вылеты и прилеты были отложены, часть рейсов перенесли в другие аэропорты. К утру ограничения на полеты в аэропортах Москвы сняли.

Новости часа: разрушений и пострадавших от обломков сбитого БПЛА в Москве нет