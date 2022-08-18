Возгорание ликвидировали в строящемся ЖК West Garden на западе Москвы

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Пожарные ликвидировали возгорание на стройке жилого комплекса West Garden на проспекте Генерала Дорохова в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Принятыми мерами в 18:27 пожар был ликвидирован на площади 250 квадратных метров. Происходило горение строительных лесов и оборудования", – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

По информации ведомства, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на здании, расположенном по адресу проспект Генерала Дорохова, дом 39, корпус 1в, загорелись строительные леса.