На Эльбрусе стало плохо альпинисту

Фото: ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

Альпинисту из Уфы стало плохо на высоте 5,3 тысячи метров на Эльбрусе, ему на помощь вышли спасатели, сообщается на сайте ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Уточняется, что спасательная группа состоит из 8 человек и 1 единицы техники.

Ранее сообщалось, что альпинист погиб на перевале в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. По предварительной информации, один человек из группы получил травму.

