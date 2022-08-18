Человек пострадал при пожаре в квартире пятиэтажного дома в Люберцах

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Пожар произошел в квартире дома в Подмосковных Люберцах, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Поступило сообщение о пожаре в квартире в городском округе Люберцы, улица Калараш, дом 7. <...> Привлекаемые силы и средства: 3 единицы техники, 11 человек", – говорится в сообщении.

Уточняется, что сообщение о возгорании поступило спасателям в 04:20 в четверг, 18 августа. В 04:52 огонь был ликвидирован.

В ведомстве добавили, что в результате пожара пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате пожара в многоэтажке на Варшавском шоссе. Возгорание произошло в квартире дома 114, корпус 3. В общей сложности выгорело около 13 квадратных метров на 3-м и 4-м этажах.