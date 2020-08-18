Труп мужчины нашли в бытовке в центре столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи начали проверку в связи с обнаружением трупа мужчины в центре города. Об этом Агентству "Москва" заявил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудниками полиции в Колымажном переулке, доме 14, в бытовке обнаружен труп мужчины 1974 года рождения с телесным повреждением в виде перелома носа", – говорится в сообщении.

Теперь ожидается проведение экспертизы для установления причины смерти неизвестного. При этом расследование начали в СК РФ.

Ранее тело мужчины обнаружили на детской площадке в центре Москвы. Труп был отправлен в морг.