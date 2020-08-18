Пожар на территории промзоны на севере Москвы ликвидирован

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"

Пожар на территории промзоны в 3-м Хорошёвском проезде ликвидирован, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Возгорание потушили к 13:15. Общая площадь пожара составила около 400 квадратных метров.

Сотрудникам МЧС удалось предотвратить распространение огня. Пострадавших в результате инцидента не обнаружено.

"Пожарно-спасательные подразделения осуществляли ликвидацию пожара с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности", – сообщили в ведомстве.

Пожар произошел на территории недействующего завода железобетонных изделий. Возгорание возникло в одноэтажном здании, где находился ангар около проходной.

В ходе пожара воспламенились покрышки и горюче-смазочные материалы. Сообщалось, что на место происшествия выехали две пожарные машины.