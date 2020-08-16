При пожаре в квартире на востоке Москвы спасли пятерых человек

Фото: Юлия Иванко/портал мэра и правительства Москвы

В одной из квартир столичного района Новокосино произошло возгорание, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по Москве.

Сообщение о пожаре на улице Суздальская, 34, корпус 2 поступило в перативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве.

"Установлено, что в квартире на четвертом этаже на площади 15 квадратных метров загорелись личные вещи. Спасены пять человек, один из них ребенок», – говорится в сообщении.

Возгорание было ликвидировано. Спасенных передали для осмотра наряду скорой помощи.

Ранее сообщалось о пожаре в административном здании на северо-востоке Москвы. Информация о пострадавших не послупала.