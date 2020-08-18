На территории бывшего завода на севере Москвы горит ангар

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Московские новости"

На территории бывшего завода в 3-м Хорошёвском проезде произошел пожар. Загорелось одноэтажное здание, в котором находится ангар около проходной. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

"По адресу: 3-й Хорошёвский проезд, дом 3А, произошло возгорание ангара на территории недействующего завода железо-бетонных изделий. Очевидцы, сообщили что слышали хлопок. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Горят покрышки и горюче-смазочные материалы", – поделился источник.

При этом в столичном главке отметили, что на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. Они ликвидируют возгорание. Информация о пострадавших не поступала.

Двигаясь по ТТК, видно, что завод окутан клубами черного дыма.

"Огонь из-под кровли вырывается, дым идет в сторону "Москва-Сити", – поделился очевидец Кирилл.

"Проехали две пожарные машины, возможно, что уже тушат", – рассказала очевидец Кристина.

Ранее при пожаре в общежитии Московского госуниверситета технологий и управления имени имени К. Г. Разумовского пострадал один человек. Ему оказали медицинскую помощь. Всего из здания вывели порядка 100 человек.