На территории бывшего завода на севере Москвы горит ангар

12:51
Фото: скриншот видео телеграм-канала "Московские новости"
На территории бывшего завода в 3-м Хорошёвском проезде произошел пожар. Загорелось одноэтажное здание, в котором находится ангар около проходной. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.
"По адресу: 3-й Хорошёвский проезд, дом 3А, произошло возгорание ангара на территории недействующего завода железо-бетонных изделий. Очевидцы, сообщили что слышали хлопок. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Горят покрышки и горюче-смазочные материалы", – поделился источник.
При этом в столичном главке отметили, что на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. Они ликвидируют возгорание. Информация о пострадавших не поступала.
Двигаясь по ТТК, видно, что завод окутан клубами черного дыма.
"Огонь из-под кровли вырывается, дым идет в сторону "Москва-Сити", – поделился очевидец Кирилл.
"Проехали две пожарные машины, возможно, что уже тушат", – рассказала очевидец Кристина.
Ранее при пожаре в общежитии Московского госуниверситета технологий и управления имени имени К. Г. Разумовского пострадал один человек. Ему оказали медицинскую помощь. Всего из здания вывели порядка 100 человек.
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