В Токио 79 человек скончались из-за жуткой жары

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В Токио с начала августа из-за жары скончались не менее 79 человек, сообщают "Дни.ру". Воздух в японской столице прогревался выше +35 градусов.

По данным СМИ, большинство погибших – пожилые люди. Многие из них умерли в собственных домах, не оборудованных кондиционером.

Власти Японии призывают граждан защищаться от солнца.

В Великобритании хозяйка йоркширского терьера ушла за покупками в магазин, оставив питомца в машине. В результате спасать собаку от жары и нагревающегося салона авто пришлось мужчине с топором.

Неизвестный выбил стекло VW Golf, чтобы достать задыхающееся животное из транспортного средства, пока его хозяйки нет рядом. Инцидент произошел в Ньюбери-ритейл-парке в Беркшире.