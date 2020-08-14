В Великобритании мужчина разбил окно автомобиля ради спасения собаки от жары

09:49
Фото: facebook.com/samanthaheaver69
В Великобритании хозяйка йоркширского терьера ушла за покупками в магазин, оставив питомца в машине. В результате спасать собаку от жары и нагревающегося салона авто пришлось мужчине с топором, сообщает "Мир 24".
Неизвестный выбил стекло VW Golf, чтобы достать задыхающееся животное из транспортного средства, пока его хозяйки нет рядом. Инцидент произошел в Ньюбери-ритейл-парке в Беркшире. Йоркшир находился в автомобиле в 30-градусную жару порядка 45 минут. Однако британец решил спасти пса, выбив топором окно со стороны водителя.
На место прибыли полицейские, позднее доставившие собаку ветеринарам. Хозяйке, которая оставила терьера на солнцепеке, разъяснили правила заботы. Выяснилось, что она ушла в магазин с дочерью.
Ранее сотрудник Росгвардии вытащил собаку из коллектора. Он шел на службу по улице Главмосстроя, когда к нему подошла женщина и рассказала, что животному нужна помощь.
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