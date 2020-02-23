Мать троих детей из Мытищ прыгнула за собакой в ледяную воду

Девушка прыгнула в ледяную воду, чтобы спасти свою собаку

Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, передает телеканал Москва 24.

Женщина по имени Алина рассказала, что собака вырвалась и побежала по льду за уткой. Затем лед кончился и пес начал плыть за птицей, однако не смог догнать утку. Выбраться на лед обратно собака не смогла.

Она добавила, что ее средняя дочка в этот момент начала сильно переживать за собаку, поэтому она приняла решение немедленно спасать животное всевозможными способами. По ее словам, доставала собаку она рулеткой, подцепив ошейник животного.

"Я просто попросила посмотреть за детьми, разделась, сняла с себя одежду, осталась в штанах и футболке. Я вслепую руками нашла рулетку, поводок подцепила, его подцепила за ошейник", – рассказала Алина.

Она добавила, что из воды она выходила в шоковом состоянии, но на суше ей помогли незнакомые девушки, которые оперативно ее одели в сухую одежду. Девушка добавила, что за секунды успела обдумать свои действия.

В начале февраля в центре столицы спасатели вытащили из Москвы-реки тонущую собаку. Инцидент произошел в Таганском районе у Краснохолмской набережной. Пес упал в реку и не мог самостоятельно выбраться на поверхность.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели поисково-спасательной станции "Крымский мост". Благодаря оперативным действиям специалистов животное было спасено.

