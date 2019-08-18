Возбуждено уголовное дело после ДТП с гибелью полицейского

СК возбудил дело после аварии на юго-западе Москвы

Возбуждено уголовное дело по факту гибели полицейского в аварии на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба ГУ СК РФ по столице.

Дело заведено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. По информации следствия, днем 18 августа на Севостопольском проспекте произошло ДТП с участием грузовика и служебного автомобиля.

Один сотрудник полиции скончался на месте, другого госпитализировали с травмами. На месте работают следователи, устанавливаются обстоятельства инцидента, расследование продолжается.

Еще одна авария произошла на востоке столицы. Туристический автобус с китайскими туристами врезался в столб.

Пострадали 29 человек. 19 из них, в том числе двое детей, доставили в больницы. Угрозы для жизни пострадавших нет. Полиция начала проверку.

Предварительно установлено, что виноват в происшествии водитель автобуса – гражданин Молдовы 1972 года рождения. Выяснилось также, что за автобусом числится 30 штрафов за нарушение ПДД.