Машина МВД столкнулась с легковушкой на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Автомобиль МВД столкнулся с легковой машиной на юго-западе столицы, передает РИА Новости.

ДТП произошло вблизи дома № 31 на Севастопольском проспекте. Согласно последним данным, пострадали двое сотрудников ГИБДД, один из них скончался от полученных травм.

Очевидцы сообщают о затруднении движения в районе аварии, объезд организован через встречную полосу.

На востоке города произошла авария с автобусом. В транспорте находились 32 человека, все они – граждане КНР.

По последним данным, пострадали 29 человек. 19 из них, в том числе двое детей, доставили в больницы. Угрозы для жизни пострадавших нет. Полиция начала проверку.