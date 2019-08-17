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Москва 24

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01:33

Мужчина проехал с привязанной к машине собакой по Киевскому шоссе

происшествия транспорт общество город авто

01:33

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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Вопиющий случай жесткого обращения с животными произошел в Москве. На 37-м километре Киевского шоссе автомобилисты обратили внимание на машину, к которой была привязана собака породы алабай. Об этом пишет РЕН ТВ.

Сообщается, что собаку держал на привязи приятель водителя. Проезжающие мимо машины заблокировали проезд нарушителю. На просьбы отпустить собаку мужчина ответил отказом. В итоге деспот сбежал, бросив свое транспортное средство и питомца.

К вопросу подключились зоозащитники, направив животное в ветклинику. Сейчас жизни пса ничего не угрожает.

В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что по факту происшествия начата проверка. На месте работают сотрудники полиции.

Ранее работники "Мособлпожспаса" вытащили застрявшую в водосточной трубе собаку. Спасенного пса передали хозяину.

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происшествия транспорт общество город авто

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