Фестиваль "Друг для друга" пройдет в саду имени Баумана 17 августа

Благотворительный фестиваль "Друг для друга" пройдет в саду имени Баумана в субботу, 17 августа. Новых хозяев будут ждать более 200 собак и кошек из столичных приютов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Как отметили организаторы фестиваля, все желающие смогут не только взять домой понравившееся животное, но и получить советы кинологов и зоопсихологов. Кроме того, гости мероприятия окажут помощь московским приютам, передав волонтерам корм, подстилки, ошейники и другие необходимые предметы.
На следующий день, 18 августа, в парке "Северное Тушино" состоится интерактивная встреча с сотрудниками Московского зоопарка. С 12:00 до 18:00 на площадке у фонтана рядом с главным входом посетители парка смогут послушать познавательную лекцию "Животные Московского зоопарка" и принять участие в тематических мастер-классах. Зоолог Наталья Рубинштейн расскажет москвичам о повадках лисиц, хорьков, белок, нутрий, сов и других обитателей столичного зоопарка.
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