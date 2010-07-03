Фестиваль садоводства #ПокаЛето пройдет в парке "Зарядье"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Фестиваль ландшафтного дизайна и садоводства #ПокаЛето пройдет 24 и 25 августа в парке "Зарядье". Для всех, кто неравнодушен к цветам, подготовили мастер-классы, лекции и концерты, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Гостей фестиваля научат ухаживать за садовыми растениями, рисовать пастелью натюрморты и пейзажи. Все желающие также смогут потанцевать под зажигательные кубинские ритмы, продегустировать необычные сорта яблок и иван-чай с разными вкусами.
"Мы приглашаем всех узнать секреты создания прекрасного сада", – отметили в пресс-службе парка "Зарядье". Как уточнили представители парка, лекции проведут профессиональные агрономы и ландшафтные дизайнеры. "Фестиваль #ПокаЛето будет интересен всем, кто неравнодушен к природе, творчеству и живой музыке", – сказано в сообщении пресс-службы.
На #ПокаЛето в "Зарядье" привезут более 200 килограммов яблок, причем таких сортов, которые не выращивают в больших объемах. Среди них – "юный натуралист", "осенняя радость", "медуница", "память Тихомирова". Попробовать эти редкие яблоки можно будет на лугу рядом с большим амфитеатром.
Тем временем мастера чайных церемоний проведут занятие о правилах приготовления горячего напитка, расскажут о секретных ингредиентах, которые придают чаю неповторимый вкус и аромат. Желающих больше узнать о ландшафтном дизайне и применить эти знания на своем дачном участке будут ждать в лектории павильона "Заповедное посольство". С 13:30 до 17:30 24 и 25 августа там научат изготавливать пуфики и кресла из брикетов сена, выбирать цветы для тенистого сада и правильно ухаживать за хвойными деревьями. Кроме того, на лугу с 12:00 до 19:00 проведут мастер-классы по созданию букетов, венков и бутоньерок из поздних летних цветов и бересты. Там же состоится мастер-класс по рисованию видов парка "Зарядье".
Расписание фестиваля опубликовано на сайте "Зарядья".
Ранее сообщалось, что 17 августа Парк Горького отметит свой День рождения. Для гостей подготовили музыкальное шоу и угощения. Кульминацией праздника станет выступление лидера известной российской рок-группы, название которой организаторы держат в секрете.
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