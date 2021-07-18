На юго-востоке Москвы столкнулись пять машин

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На улице Красноказарменная столкнулись пять машин, в результате чего затруднено движение трамваев. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

"На улице Красноказарменная, в районе дома 10 произошло столкновение пяти автомобилей, остановлено трамвайное движение", – говорится в сообщении.

Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало.

Ранее смертельная авария произошла в городском округе Мытищи. Известно, что авария случилась на 2-м километре Осташковского шоссе около 23:20 17 июля. Погибли два человека.