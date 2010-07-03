Из лагеря в Крыму госпитализировали еще одного ребенка

Из лагеря "Лучистый" на западе Крыма с признаками норовируса госпитализирован еще один ребенок. Всего в больнице находятся 57 человек: 52 ребенка и пять вожатых, передает "Интерфакс".
Состояние всех пациентов оценивается как стабильное, однако о выписке речи пока не идет. Предварительный диагноз – "норовирусная инфекция". При поступлении дети жаловались на рвоту и диарею.
Ранее сообщалось, что из лагеря "Лучистый" в больницу Евпатории доставили 56 человек, все они приехали из Татарстана. В министерстве по делам молодежи республики считают, что причиной отравления мог стать салат.
Следственный комитет завел уголовные дела по факту отравления по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" и "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". В лагере идут проверки Роспотребнадзора и прокуратуры.
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