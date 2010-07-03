Заведены уголовные дела после отравления детей в лагере в Крыму

Следователи завели уголовные дела по факту отравления детей и вожатых в лагере "Лучистый" на западе полуострова Крым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уголовные дела завели по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" и "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

По данным следствия, с 15 июля в городскую больницу Евпатории доставлены 54 человека, из которых 49 – дети. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская отметила, что в настоящее время в детском лагере проходит эпидрасследование. Предварительные результаты ожидаются после того, как будет проведен весь комплекс лабораторных исследований.

Власти муниципалитета ввели режим повышенной готовности в связи с массовым отравлением. В администрации лагеря уверяют, что тяжелых случаев нет.

Накануне сообщалось, что в Москве были доставлены в больницы 23 человека, связывающие свое отравление с едой из автоматов Healthy Food. Двоих уже выписали, остальные проходят лечение, их состояние оценивается как удовлетворительное. Компания заявила о приостановке производства, Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения.

Москвичке, купившей сэндвич в Healthy Food, по ее словам, ошибочно удалили аппендикс. Девушка попала в больницу с острой болью и высокой температурой.

