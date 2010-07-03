Роспотребнадзор начал расследование отравления детей в крымском лагере

Почти 50 человек из лагеря "Лучистый" на западе полуострова Крым поступили в больницы с признаками отравления. Причиной ЧП могла стать норовирусная инфекция.
"Было госпитализировано 49 человек, из них четверо взрослых. Большинство госпитализированных – дети, приехавшие в лагерь из Татарстана. Предварительная информация – пищевое отравление. Есть вероятность, что инфекцию каким-то образом привезли с собой", – цитирует "Интерфакс" главу администрации Евпатории Кирилла Вавренюка.
Власти муниципалитета ввели режим повышенной готовности в связи с массовым отравлением. В администрации лагеря уверяют, что тяжелых случаев нет.
"Наши специалисты работают в лагере со вчерашнего дня, проходит эпидрасследование. Предварительные результаты ожидаются после того, как будет проведен весь комплекс лабораторных исследований и изучение всей документации", – рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Накануне сообщалось, что в Москве были доставлены в больницы 23 человека, связывающие свое отравление с едой из автоматов Healthy Food. Двоих уже выписали, остальные проходят лечение, их состояние оценивается как удовлетворительное. Компания заявила о приостановке производства, Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения.
Москвичке, купившей сэндвич в Healthy Food, по ее словам, ошибочно удалили аппендикс. Девушка попала в больницу с острой болью и высокой температурой.
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