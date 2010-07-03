Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 51

20:18
20:18
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Одна из пострадавших рассказала о происшествии корреспондентам Москвы 24. По ее словам, они с коллегами спустились пообедать в столовую, однако там была большая очередь, и они решили пойти к автоматам с едой. Женщина выбрала бутерброд с тунцом. Она отметила, что сначала все было хорошо, а вечером, когда она приехала домой, почувствовала себя плохо. У нее даже поднялась температура.
Как уточнили в Роспотребнадзоре, по состоянию на 14:00 среды зарегистрирован 51 случай заболеваний острой кишечной инфекцией. Рост числа зарегистрированных случаев отравления Роспотребнадзор объяснил тем, что некоторые пациенты обратились за помощью к врачам позже других. Все они употребляли продукцию под брендом Healthy Food, подчеркнули в ведомстве.
"Все заболевшие – взрослые. Госпитализированы 26 человек, из ранее госпитализированных выписаны шесть человек с улучшением состояния", – сказано в сообщении пресс-службы. Представители Роспотребнадзора также отметили, что случаи отравления зафиксированы в семи административных округах столицы. У большинства заболевших диагностировали сальмонеллез.
О массовом отравлении сотрудников офисов едой из автоматов стало известно во вторник, 16 июля. После этого цех производителя Healthy Food был опечатан. В столице закрыли 22 автомата и ресторан в одном из ТЦ, изъято около трех тонн продукции. Сотрудники Роспотребнадзора нашли в цехе компании просроченную продукцию, немаркированное сырье и еду. Кроме того, выяснилось, что на некоторые товары ставили будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности.
Накануне главный внештатный специалист по инфекционным болезням столичного Депздрава Светлана Сметанина рассказала, что после отравления едой из вендинговых аппаратов в столице в больницу попали 23 человека, двое из них были выписаны. Тогда в сети Healthy Food заявили, что проведут расследование с привлечением независимых экспертов.
Отравившимся едой из вендинговых аппаратов поставили диагноз сальмонеллез
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