Число госпитализированных из лагеря в Крыму выросло до 56 человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В больницу Евпатории из местного детского лагеря "Лучистый" госпитализировали 56 человек, передает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

Ранее в ведомстве сообщали о госпитализации 49 детей и пяти вожатых – все они приехали из Татарстана. Теперь же стало известно, что в больницу попали еще двое детей в состоянии средней тяжести.

Официальной информации о диагнозе заболевших в настоящее время нет. При этом у первых госпитализированных обнаружили возбудитель норовируса. В министерстве по делам молодежи Татарстана исключают наличие у детей и вожатых ротавирусной инфекции. По данным ведомства, причиной отравления мог стать салат.

Следователи завели уголовные дела по факту отравления в лагере "Лучистый" по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" и "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".