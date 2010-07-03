Число госпитализированных из лагеря в Крыму выросло до 56 человек

В больницу Евпатории из местного детского лагеря "Лучистый" госпитализировали 56 человек, передает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
Ранее в ведомстве сообщали о госпитализации 49 детей и пяти вожатых – все они приехали из Татарстана. Теперь же стало известно, что в больницу попали еще двое детей в состоянии средней тяжести.
Официальной информации о диагнозе заболевших в настоящее время нет. При этом у первых госпитализированных обнаружили возбудитель норовируса. В министерстве по делам молодежи Татарстана исключают наличие у детей и вожатых ротавирусной инфекции. По данным ведомства, причиной отравления мог стать салат.
Следователи завели уголовные дела по факту отравления в лагере "Лучистый" по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" и "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.