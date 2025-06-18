Полицейские Иркутска нашли поджигателей павильона с выпечкой по следам из пирожков

Фото: телеграм-канал "МВД38"

В Иркутске полицейские задержали двух подозреваемых в поджоге ларька с выпечкой. Их нашли по следу из потерянных пирожков, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Инцидент произошел возле центрального рынка. Действия предполагаемых поджигателей попали на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как двое молодых людей разбили стекло павильона, пробрались внутрь и украли несколько поддонов с выпечкой. После они подожгли торговую точку. Общий ущерб превысил 500 тысяч рублей.

Выяснилось, что задержанные уже привлекались к ответственности за имущественные преступления. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее в Тольятти мужчина украл из магазина 44 шоколадки, общая стоимость которых превысила 5 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что к этому причастен 38-летний местный житель, который ранее был судим. Во время допроса он признал свою вину и сообщил, что съел все украденные плитки шоколада.

