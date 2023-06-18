Заложников освободили из отделения Kaspi Bank в Астане, захватчик задержан

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Силовикам удалось освободить заложников из отделения Kaspi Bank в Астане. МВД Республики Казахстан сообщает о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен", – говорится в публикации ведомства.

В результате инцидента никто не пострадал.

В воскресенье, 18 июня, мужчина закрылся в отделении Kaspi Bank в Астане. Речь идет о финансовой организации, которая находится на улице Достык.

На место происшествия оперативно прибыла полиция. Правоохранители вышли на переговоры с захватчиком.

Позднее в пресс-службе банка уточнили, что в захваченном отделении не было посетителей, однако вооруженный мужчина угрожал сотрудникам банка. Он удерживал семь человек.

В СМИ говорилось, что 30-летний злоумышленник, захвативший отделение, попросил перевести денежные средства Kaspi Bank в фонд детям-инвалидам и нуждающимся.



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