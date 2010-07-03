"Сели жестко". Киркоров рассказал о ситуации на борту самолета

Фото: Москва 24

Самолет, на котором Филипп Киркоров с детьми возвращался из Болгарии, смог сесть в столичном аэропорту Домодедово только со второго раза.

По словам певца, лайнер сначала резко снизился, ударился шасси о взлетно-посадочную полосу, а затем пилоты увели воздушное судно на второй круг.

"Приятного мало произошло, естественно. Вот мы возвращались из Варны из Болгарии, достаточно жестко приземлились и сразу же залетели обратно. Причину не знаю, но профессионализм пилотов и летчиков делал все возможное для того, чтобы со второй попытки мы приземлились нормально. Что там произошло и почему это произошло, я не знаю. Конечно все испугались, дети испугались, но как могли успокоили", – сказал Киркоров телеканалу Москва 24.

В свою очередь, авиакомпания S7 и аэропорт Домодедово опровергли информацию о жесткой посадке самолета в Домодедове.

Представители S7 рассказали, что самолет действительно уходил на второй круг, но такое решение было принято командиром воздушного судна из-за сильного ветра. Сотрудники отметили, что посадка прошла в штатном режиме, и самолет уже вылетел следующим рейсом.

Ранее сообщалось, что у следовавшего из Москвы в Астрахань самолета авиакомпании S7 Airlines самопроизвольно остановился при посадке двигатель. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

В авиакомпании пояснили, что все ее пилоты регулярно проходят обучение и тренажерную подготовку и готовы к возникновению подобных ситуаций. Там добавили, что подобная ситуация – одна из самых часто отрабатываемых.