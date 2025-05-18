Ливанский военный получил травмы при израильском обстреле

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Военный Ливана получил ранения средней степени тяжести после атаки израильских сил возле блокпоста Бейт-Яхун – Бейт-Джбейль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанскую армию.

Уточняется, что армия Израиля обстреливала автомобиль.

Ранее сообщалось, что израильская армия атаковала порт Рас-Иса на западе Йемена. Отмечается, что авиация Израиля нанесла удары по порту в районе Ас-Салиф. Очевидец поделился, что в тот момент были слышны звуки мощных взрывов.

До этого сторонники мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.