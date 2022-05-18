Суд в Москве заочно арестовал блогера Руслана Левиева

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Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя Conflict Intelligence Team, блогера Руслана Левиева (настоящая фамилия Карпук. – Прим. ред.) по делу о дискредитации российских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании в отношении Карпука Р. Л. меры пресечения в виде заключения под стражу", – отметили в суде.

В настоящее время блогер объявлен в розыск, ему вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207.3 УК РФ. Известно, что Карпук является также создателем проекта "Сканер", в котором публикуются данные о сотрудниках правоохранительных органов.

Ранее суд в Санкт-Петербурге снял часть запретов с Юрия Хованского. Теперь блогеру, обвиняемому в оправдании терроризма, разрешено пользоваться интернетом и выходить из дома не только днем, но и в ночное время.

