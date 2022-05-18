В МВД РФ опровергли сведения о попавших в открытый доступ личных данных россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Информация о личных данных граждан, попавших в открытый доступ, не соответствует действительности, сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

"МВД России сообщает, что тестирование ведомственных информационных ресурсов на предмет их возможных уязвимостей проводится специалистами технических служб на постоянной основе. В данном случае опубликованная информация по результатам проведенной проверки не находит своего подтверждения", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что информационные системы работают штатно.

Ранее СМИ сообщали о якобы попавших в открытый доступ персональных данных граждан из информационных ресурсов МВД РФ, в частности Федеральной информационной системы ГИБДД.

До этого "Яндекс" опроверг сведения о новой утечке данных пользователей. В компании добавили, что не все данные, попавшие в базу данных после утечки, имеют отношение к сервису "Яндекс.Еда". Например, компания не хранит полные ФИО и электронную почту пользователей.