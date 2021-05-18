На месте падения вертолета в Белом море возобновлены поисковые работы

10:22
Фото: 29.mchs.gov.ru
Поисковые работы на месте падения вертолета "Робинсон" в районе острова Мудьюг в Белом море возобновлены и будут продолжаться в течение дня. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.
"Работы по осмотру акватории на предмет обнаружения тела будут продолжены сегодня группой Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России. На месте падения вертолета достаточно мелко", – говорится в сообщении.
Вертолет, на борту которого находились охотники, потерпел крушение вечером 17 мая. В результате происшествия погиб один человек, двое получили различные травмы. Еще один пассажир пропал без вести и до сих пор не обнаружен.
До 07:40 по московскому времени на месте работали группа Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России и группа водолазов Центра гражданской защиты. Был произведен осмотр кабины вертолета, также обследована акватория.
"Оба пациента стабильные, находятся на самостоятельном дыхании. Один из них во время полета был пристегнут ремнем безопасности, сейчас он находится в хирургическом отделении. У второго пациента травмы более тяжелые, потребовалось проведение операции, она была сделана ночью, сейчас мужчина находится в реанимации", – рассказали в пресс-службе исполняющего обязанности главы регионального Минздрава Александра Герштанского.
По факту произошедшего возбуждено дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть человека.
Новости России: под Архангельском разбился вертолет с охотниками
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