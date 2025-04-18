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18 апреля, 09:55

Происшествия

Пожар в производственном здании в Челябинской области локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в производственном здании лакокрасочной продукции в Миассе Челябинской области локализован на площади 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Во время возгорания частично обрушилась кровля на 600 "квадратах". При этом инцидент обошелся без пострадавших.

Для тушения пожара сотрудники МЧС РФ нарастили группировку. На месте происшествия работают высотная техника и пожарно-насосная станция.

Кровля склада в Миассе загорелась утром 18 апреля. Из здания самостоятельно эвакуировались 45 человек.

Еще один пожар на складе произошел ночью 18 апреля в подмосковных Мытищах. Его площадь составила 1,8 тысячи квадратных метров. На месте ЧП работали 54 сотрудника и 17 единиц техники. В 03:26 пожарным удалось локализовать возгорание.

Пожар разгорелся на опушке леса в Кожухове

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