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18 апреля, 09:01

Происшествия

Шесть человек пострадали при пожаре на рынке в Геническе Херсонской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Рынок загорелся в Геническе Херсонской области. Площадь пожара составила 600 "квадратов", сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Как уточнило ведомство, возгорание началось в палатке. В настоящее время оно уже локализовано.

По данным регионального Минздрава, которые приводит ТАСС, в результате пожара пострадали шесть человек, двое из них госпитализированы.

Ранее кровля склада лакокрасочной продукции загорелась на площади 600 квадратных метров в городе Миассе Челябинской области. По предварительным данным, пострадавших не было. Из здания самостоятельно эвакуировались 45 человек.

В Оренбурге до этого загорелась трансформаторная электроподстанция. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Возгорание ликвидировали 20 человек и 7 единиц техники. В результате никто из местных жителей не пострадал.

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