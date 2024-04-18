Кадыров назвал провокацией задержание главы МЧС Чечни в Дагестане

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на границе с Дагестаном, на КПП "Герзель", произошла "постыдная провокация" в отношении главы МЧС по республике Алихана Цакаева. Об инциденте Кадыров написал об этом в своем телеграм-канале.

"Ряд лиц, личности которых уже нами установлены, попытались провести в грубейшей форме задержание Алихана Гармановича", – уточнил глава Чечни.

По словам Кадырова, все действия осуществлялись без объяснения причин, хотя Цакаев не совершал грубых нарушений. Он дополнил, что у начальника управления МЧС не было с собой служебных документов и формы, так как у него был выходной.

"Оказывается, это может стать причиной для разыгрывания целого спектакля на КПП", – подчеркнул Кадыров.

По мнению главы Чечни, сотрудники поста не стали бы задерживать Цакаева, будь он "в своей генеральской форме". Нападавшие "трусливо разбежались", когда выяснили, что задержали начальника МЧС, добавил Кадыров.

Глава Чечни попросил власти Дагестана обратить внимание на этот инцидент и принять соответствующие меры в отношении виновных на КПП "Герзель". Кадыров подчеркнул, что нападавшие "не должны носить и марать форму блюстителя". Он напомнил, что чеченский и дагестанский народы вместе боролись с террористами и другими преступниками, но "такие недостойные сотрудники никогда не станут товарищами ни вам, ни нам".

СМИ сообщали, что 17 апреля в Дагестане задержали Цакаева. По их данным, шесть силовиков вытащили мужчину из внедорожника и положили лицом на асфальт, после того как он оказал им сопротивление.

Ранее Кадыров призвал чеченских силовиков быть в боевой готовности, чтобы в любой момент отразить угрозу для России. Глава Чечни заявил о необходимости обучать личный состав грамотной тактической военной подготовке.